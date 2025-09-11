Göztepe, Transfer Sezonunu İmzalarla Kapattı

SÜPER Lig'de transfer sezonunun bitimine 1 gün kala Göztepe imza şova hazırlanıyor. Bu sezonun geride kalan 4 haftasında 8 puan toplayıp 3'üncü sıraya adını yazdıran sarı-kırmızılılar 3 futbolcuyu renklerine bağlamak için geri sayıma geçti. Milli oyunculardan kaleci Doğan Alemdar ve golcü Bertuğ Yıldırım'ın kulübü Fransız Rennes ile 5 milyon euro karşılığında her konuda anlaşma sağlayan Göztepe yönetimi, iki isimle son görüşmelerde bulundu. Futbolcuları maaşları konusunda ikna etme yolunda önemli mesafeler kat eden sarı-kırmızılıların yarına kadar Doğan ve Bertuğ ile resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Şu an kadrosunda 13 yabancı futbolcusu bulunan Göztepe'nin bir de yabancı santrfor alacağı vurgulandı. İngiltere Championship ekibi Bristol City forması giyen İrlandalı golcü Sinclair Armstrong'la prensipte anlaşma sağlayan Sport Republic şirketinin ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından 22 yaşındaki forveti de resmen kadroya dahil edeceği belirtildi. 3 oyuncunun yanı sıra bir yabancı oyuncuyu daha renklerine bağlamaya çalışan Göztepe, yabancı kontenjanını açabilmek adına Ürdünlü 19 yaşındaki forvet İbrahim Sabra'yı kiralayabilecek. Sabra'nın kiralanması durumunda Juventus'un 21 yaşındaki Fas asıllı İsveçli sol beki Jonas Rouhi de yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek.