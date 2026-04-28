Göztepe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Göztepe, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise dar alanda oyun ve orta-şut çalışması gerçekleştirdi.

İzmir temsilcisi, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Göztepe, 2 Mayıs Cumartesi günü 20.00'da Trabzonspor'un konuğu olacak.