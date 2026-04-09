Göztepe-Galatasaray maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen maçta Galatasaray'a 3-1 yenilen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, özellikle maçın ilk yarısında istedikleri mücadeleyi sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Bulgar teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakayı iki bölüm şeklinde değerlendirmek gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlk yarıda Galatasaray'a gereğinden fazla saygı gösterdiğimizi düşünüyorum. Çok büyük bir baskı altında maça başladık ve istediklerimizi maalesef oyunun bu kısmında sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda istediğimiz futbolu yansıtmaya başladık. Daha agresif ve tempolu oynadık. Oyunun bu bölümünde çok fazla pozisyon bulduk. Gol attık ve golün ardından yakaladığımız önemli pozisyonlar var ama maalesef bunları değerlendiremedik. Bu tarz maçlarda bu golleri değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun dışında takımımın 2 duran top golü yemesinden mutlu değilim. Bizim kalitemizde bir takım için kabul edilir bir durum değil. Şimdi önümüze bakmalıyız. Çünkü bizim bir hayalimiz var. Hayalimiz olan Avrupa hedefini kovalamak için mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz."

Avrupa'ya gitme adına iyi bir pozisyonda olduklarını aktaran Stoilov, "Çünkü ben 5. takımın Avrupa'ya gideceğine inanıyorum. Bizim sadece bugün maçın ikinci yarısındaki oyunumuzu sürdürmemiz ve bunu bütün maçlara yaymamız gerekiyor. Bu şekilde problemi çözeceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.