Stanimir Stoilov: "Avrupa kupaları hedefimizin peşinden gideceğiz"

Güncelleme:
Göztepe, Başakşehir ile oynadığı maçta iyi bir oyun sergiledi ancak 2-1 mağlup oldu. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, çok sayıda fırsat bulduklarını ancak değerlendiremediklerini belirterek, Avrupa kupaları hedefine ulaşmak için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Başakşehir ile oynanan maçta çok fazla fırsat bulduklarını ancak değerlendirmediklerini söyleyerek, "Bu şekilde oynamaya ve mücadele etmeye devam edersek Avrupa kupaları hedefimizin peşinden gideceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe, deplasmanda RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Mağlubiyeti kabul etmek oldukça zor. Maç boyunca iyi şeyler ortaya koyduk. Başakşehir 2 fırsat yakaladı ve bunları gole çevirdi. Kaçırdığımız goller var. Bu kadar fazla fırsat yakaladığımızda gole çevirmemiz gerekiyor. Bu şekilde oynamaya ve mücadele etmeye devam edersek Avrupa kupaları hedefimizin peşinden gideceğiz. Buna ulaşmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

