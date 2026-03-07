Stanimir Stoilov: "Avrupa kupaları hedefimizin peşinden gideceğiz"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Başakşehir ile oynanan maçta çok fazla fırsat bulduklarını ancak değerlendirmediklerini söyleyerek, "Bu şekilde oynamaya ve mücadele etmeye devam edersek Avrupa kupaları hedefimizin peşinden gideceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe, deplasmanda RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Mağlubiyeti kabul etmek oldukça zor. Maç boyunca iyi şeyler ortaya koyduk. Başakşehir 2 fırsat yakaladı ve bunları gole çevirdi. Kaçırdığımız goller var. Bu kadar fazla fırsat yakaladığımızda gole çevirmemiz gerekiyor. Bu şekilde oynamaya ve mücadele etmeye devam edersek Avrupa kupaları hedefimizin peşinden gideceğiz. Buna ulaşmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı