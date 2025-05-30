Göztepe Teknik Direktörü Avrupa Hedeflerini Açıkladı

Göztepe Teknik Direktörü Avrupa Hedeflerini Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek sezonu kapattı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, hedeflerinin Avrupa olduğunu ve sakatlıkların bu planları etkilediğini belirtti.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, takımın iyi bir potansiyeli olduğunu ve sezon içinde Avrupa'yı hedeflediklerini aktararak, "Talihsiz sakatlıklar olmasa Avrupa hedefimize ulaşacaktık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in son hafta mücadelesinde Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Bizim adımıza anlamlı bir galibiyetle sezonu bitirmek son derece güzel oldu. Kasımpaşa gibi bir takıma karşı deplasmanda galip geldiğimiz için mutluyuz. Tüm oyuncularım ciddi bir oyun sergilediler. Hırslı bir maç çıkardılar. Galibiyeti hak ettik. Bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele ettik. İyi bir sezon çıkardığımızı düşünüyorum. Yaz dönemi takımın potansiyelini görünce hedefimizi Avrupa olarak koyduk. Yaşadığımız sakatlık gibi aksilikler planlarımızı biraz bozdu. Talihsiz sakatlıklar olmasa bu hedefimize ulaşacaktık. Çok iyi maçlar çıkardık. Genç oyunculardan kurulu bir kadroyuz. Doğru transferleri yaparak Göztepe'yi bir adım öne götürmek için çalışmalarımızı hızlandıracağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Narin Güran cinayetine ilişkin 'suçluyu kayırma' davasında 15 kişiye ceza!

Narin Güran cinayeti davasında 15 kişi için karar verildi
Trump, Gazze'de ateşkes için tarih verdi: Anlaşmaya çok yaklaştılar

Trump tarih verdi! Gazze'de ateşkes için geri sayım
24 yaşındaki Sedef'i öldürdükten sonra cesedine halıya sarıp denize atan sanıktan kan donduran itiraf

24 yaşındaki Sedef'in korkunç ölümünde sır perdesi aralanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanlığı memur alım şartlarında değişikliğe gitti

Memur alım şartlarında değişiklik
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Potada Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray'ı farklı mağlup etti

Derbide büyük fark! Seride öne geçen takım belli oldu
Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber

Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Şampiyon Galatasaray, ligin son maçında RAMS Başakşehir'i mağlup etti

Şampiyon Galatasaray, ligin son maçında yıldızlarıyla zafere uzandı
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.