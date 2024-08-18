Göztepe Taraftarı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u İterek Düşürdü

Süper Lig'in 2'nci haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında dün Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçın devre arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, deplasman tribününe giremeyen taraftarlarına destek olmak için sahaya girdi. Kendi taraftarlarının olduğu tribüne yöneldiği sırada Göztepe taraftarlarının bulunduğu tribünden kendisine su şişeleri ve yabancı maddeler atıldı. Polis ve korumalar eşliğinde protokol tribününe dönmeye çalışan Koç'a tepkiler devam etti. Bu sırada, Göztepe CEO'su Kerem Ertan ve beraberindekiler sahaya inip, Ali Koç'a tribünleri tahrik ettiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Yaşanan arbede sırasında arkasından itilen Koç, yere düştü. Polisler ve korumaların kaldırdığı Ali Koç, protokol tribününe döndü. Tepkiler Ali Koç'un tribüne dönmesinden sonra da devam etti. Yaşanan olaylar nedeniyle maç geç başladı. Ali Koç, stadın tamamen boşalmasından sonra ayrıldı.

GÖZTEPELİ YÖNETİCİ GÖZALTINA ALINDI

Ali Koç'u iterek yere düşüren kişinin Göztepe'nin taraftardan sorumlu yöneticisi olan ve akreditasyon kartı sahibi olduğu belirlenen Fatih Özkan olduğu tespit edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Özkan'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Özkan'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.