Göztepe, Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir maçına hazırlanıyor

Göztepe, Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir maçına hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Göztepe, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı, idman orta-şut çalışmalarıyla tamamlandı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında İstanbul Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
İdmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, idmanı orta-şut çalışmalarıyla tamamladı.
Kaynak: AA