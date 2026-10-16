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Göztepe, Süper Lig'de Kocaelispor ile oynayacağı 8. hafta maçına hazırlanıyor

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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Stanimir Stoilov yönetimindeki idmanda ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapıldı, 18 Ekim Pazar günü oynanacak maçın hazırlığı dar alanda oyunla tamamlandı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından dar alanda oyunla idmanı tamamladı.

Göztepe, 18 Ekim Pazar günü Kocaelispor'un konuğu olacak.

Kaynak: AA
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