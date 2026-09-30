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Göztepe, Süper Lig'de 7. hafta öncesi Eyüpspor deplasmanına hazırlanıyor

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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda pas, top kapma ve dar alan çalışmaları yapıldı; maç 12 Ekim Pazartesi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı.

İlk bölümde pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular, idmanı dar alan oyunuyla tamamladı.

Göztepe ile Eyüpspor, 12 Ekim Pazartesi günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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