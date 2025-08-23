Göztepe, Süper Lig'de 3. Haftada Fatih Karagümrük'ü Mağlup Etti

Göztepe, Süper Lig'de 3. Haftada Fatih Karagümrük'ü Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek sezona güçlü bir başlangıç yaptı. İlk üç maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe, yeni transferleriyle dikkat çekti. Teknik direktör Stoilov, takımın gelişmesi gerektiğini vurguladı.

SÜPER Lig'de 3'üncü haftanın açılış maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Göztepe sezona müthiş bir giriş yaptı. İlk hafta maçında dış sahada Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup edip, 2'nci hafta evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılılar Fatih Karagümrük engelini rahat aşarak taraftarını mest etti. Hedefi geçen sezon olduğu gibi Avrupa kupaları olarak belirleyen Göztepe, daha önce çok zorlandığı deplasman maçlarına da süper bir başlangıç yapmış oldu. Göz-Göz geçen sezon boyunca deplasmanda ikisi son haftalarda 3 galibiyet alırken, bu sezona 2'de 2 dış saha zaferiyle başladı. İlk 3 maçta kalesini gole kapatıp 5 gol atan Göztepe, defans ve hücum anlamında iyi sinyaller verdi.

Göztepe'nin yeni transferleri de şimdiden göze girdi. Geçen sezonun yıldızı Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso'yu 20+5 milyon Euro bonservisle Alman ekibi Leipzig'e satan Göztepe'de Beninli orta saha Olaitan ile Brezilyalı golcü Janderson gösterdikleri performansla umut verdi. Olaitan, Fatih Karagümrük karşılaşmasında Janderson'un pasını asiste çevirip gol perdesini açtı. Janderson da ikinci yarıda attığı kafa golüyle takımını rahatlattı. Janderson ilk haftada da Çaykur Rizespor'a karşı asist yapmıştı. Yeni oyunculardan sağ kanat Arda Okan, sol kanat Amin Cherni, orta saha Rhaldney sahaya ilk 11'de çıkarken geçer not aldı. Ürdünlü genç golcü Sabra ve orta sahada görev yapan Efkan oyuna sonradan dahil oldu.

STOILOV'DAN ALKIŞ VE UYARI

Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov çok değerli bir deplasman galibiyeti daha aldıklarını vurguladı. Fatih Karagümrük takımının da iyi mücadele ettiğini belirten Bulgar teknik adam, "Rakibimiz de sahada güzel şeyler ortaya koydu. Hem hocaları hem oyuncuları ile iyi bir gelecekleri var. Bizim de geliştireceğimiz çok şey var. Özellikle hücumda yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirmemiz lazım. Sakin olmalı ve gelişmeye devam etmeliyiz, çok daha iyi olmalıyız. Hedeflerimiz yüksek, kendimizi geliştirmeliyiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona ermesi ile finansal istikrar güçlenecek

Bakan Şimşek'ten KKM'nin sona ermesi sonrası ilk mesaj
Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada

Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a 'Gazzeli çocuklar' için mektup

Emine Erdoğan'dan Melanıa Trump'a mektup! Çok net bir çağrısı var
Ahırda çocuklar çekmiş! İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video

İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz

İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğa Lara Akkaya'dan Tayanç Ayaydın'a taciz suçlaması

"Abi" dedi, tacize uğradı! Genç oyuncudan sarsıcı ifşa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.