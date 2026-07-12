Haberler

Göztepe yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Göztepe yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'nın Bled kasabasında teknik direktör Stoilov yönetiminde antrenman yaptı. Takım, yarın Hırvat temsilcisi Gorica ile ilk hazırlık maçına çıkacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını yurt dışı kampında sürdürdü.

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Slovenya'nın başkenti Lübliyana yakınlarındaki Bled kasabasında gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan Göztepe, günü taktiksel oyunla tamamladı.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlık kampı kapsamındaki ilk hazırlık maçını yarın Hırvatistan temsilcisi Gorica ile oynayacak.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun

Depremzedeler için alınan evleri bakın ne yapmışlar?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'li Senatör Graham'ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde

Senatörün Türkiye'ye dair son sözleri gündem oldu
Al Ittihad forması giyen En-Nesyri'ye yol göründü

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Ünlü oyuncu çift ülkeyi terk ediyor

Ünlü oyuncu çift ülkeyi terk ediyor: İstikamet Avrupa

Milli parkta dehşet! Öfkeli bizon turisti metrelerce havaya fırlattı

Milli parkta dehşet anları!
Transfer olalı henüz 26 gün olmuştu: Sürpriz kararla takımdan gönderildi

Transfer olalı henüz 26 gün olmuştu: Apar topar gönderildi
Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi

Kupadan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! Ödediği hesap dudak uçuklattı
Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze, Real Madrid'in eski yıldızını transfer etti

Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze, Real Madrid'in eski yıldızını transfer etti