Göztepe yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'nın Bled kasabasında teknik direktör Stoilov yönetiminde antrenman yaptı. Takım, yarın Hırvat temsilcisi Gorica ile ilk hazırlık maçına çıkacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını yurt dışı kampında sürdürdü.
Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Slovenya'nın başkenti Lübliyana yakınlarındaki Bled kasabasında gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan Göztepe, günü taktiksel oyunla tamamladı.
Öte yandan sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlık kampı kapsamındaki ilk hazırlık maçını yarın Hırvatistan temsilcisi Gorica ile oynayacak.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör