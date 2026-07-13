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Göztepe, hazırlık maçında HNK Gorica'yı 2 -0 yendi

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Göztepe, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Hırvat temsilcisi HNK Gorica'yı 2-0 yendi. Goller Armstrong ve Juan'dan geldi.

KRANJSKA Göztepe, Slovenya'daki ilk hazırlık maçında Hırvatistan temsilcisi HNK Gorica'yı 2-0 yendi.

Rutec Spor Parkı'ndaki müsabakaya Göztepe; Arda Çimen, Ogün Bayrak, Sundberg, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Cherni, Matos, Rhaldney, Antunes, Janderson, Armstrong 11'iyle çıktı.

Karşılaşmada Göztepe'nin gollerini, 28. dakikada Armstrong ve ikinci yarıda oyuna giren Juan 49. dakikada kaydetti.

Öte yandan, yeni transferler Sundberg, Matos ve Armstong ilk defa sarı-kırmızılı formayı giydi.

İzmir temsilcisi Göztepe'nin kamp programı kapsamında oynayacağı hazırlık maçları da belli oldu. Sarı-kırmızılılar 4 hazırlık maçı daha oynayıp yurt dışı kampını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
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