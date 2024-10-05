Göztepe, Sivasspor'u Son Dakikada Geçti: 3-2

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Şansalan, Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, İsmail Köybaşı (Dk. 73 Ahmed Ildız), Djalma Silva, Tijanic (Dk. 59 Matsuki), Isaac Solet (Dk. 73 Nielsen), Dennis (Dk. 90 Victor Hugo), Nazım Sangare, Juan (Dk. 73 Fofana), Romulo

Net Global Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 46 Bekir Turaç Böke), Radakovic (Dk. 61 Turgunboev), Sundberg, Uğur Çiftçi, Rodrigues, Moutoussamy (Dk. 82 Bieganski), Charisis, Balde (Dk. 46 Menig), Camara, Koita (Dk. 24 Pritchard)

Goller: Dk. 6 Romulo, Dk. 10 Isaac Solet, Dk. 90+4 Fofana (Göztepe), Dk. 55 Uğur Çiftçi, Dk. 57 Menig (Net Global Sivasspor )

Sarı kartlar: Dk. 50 Sundberg, Dk. 87 Menig (Net Global Sivasspor ), Dk. 79 Dennis, Dk. 90+3 Romulo, Dk. 90+6 Heliton (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Sivasspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Pritchard'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkteki Uğur Çiftçi'nin şutunda top ağlara gitti: 1-2.

57. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen Sivasspor atağında Pritchard'ın pasıyla topla buluşan Menig ceza sahasına girmeden attığı şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.

90+4. dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Ani gelişen Göztepe atağında Romulo'nun pasıyla topa hareketlenen Fofana ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.

Müsabaka Göztepe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.