Göztepe, Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup etti

Göztepe, milli aranın ardından Şanlıurfaspor'u 3-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Bu galibiyetle 4'te 4 yapan Göztepe, rakiplerini gol yemeden yendi ve puanını 17'ye çıkardı. Hücumda daha aktif bir görüntü sergileyen Göztepe, taraftarını mest etti. Teknik direktör Radomir Kokovic, istikrarlı gidişatlarını sürdüreceklerini söyledi.

Şanlıurfaspor'u Gürsel Aksel Stadı'nda 3-0 mağlup eden 1'inci Lig ekibi Göztepe, milli aranın ardından müthiş çıkışını sürdürdü. Üst üste Manisa FK, Adanaspor ve Boluspor maçlarını kazanıp Şanlıurfaspor karşısına çıkan Göztepe, rakibini farklı skorla yenerek Süper Lig yolunda gaz kesmedi. Bu galibiyetle 4'te 4 yapan sarı-kırmızılılar 17 puana yükselirken, rakiplerini gol yemeden yendi. Manisa FK ve Adanaspor'u 1-0, Boluspor'u 2-0 ve son olarak da Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup eden Göztepe kalesini gol kapattı. Sezonun başına oranla hücumda da daha aktif bir görüntü sergileyen İzmir ekibi, taraftarını mest etti. Özellikle hücum oyuncularından istediği verimi alamayan Göztepe'de Şanlıurfaspor karşısında gol atan forvetler Diouf ve Mamah sergiledikleri performansla camiayı umutlandırdı.

Göztepe'nin Hırvat teknik direktörü Radomir Kokovic istikrarlı gidişatı sürdüreceklerini söyledi. Taraftara teşekkür ederek sözlerine başlayan Kokovic, "Oyun açılışımız umduğumuz gibi oldu. Attğımız golden sonra taktiksel olarak defansta istediğimizi yapamadık. Devre arasında ise bazı değişikliklere gittik. Ana formasyonumuz olan 3-4-3 taktiğine döndük. Böylece savunma anlamında iyi işler yaptık. Ofanis olarak da daha iyiydik" dedi.

Çok daha fazla gol atabilecek pozisyonlar bulduklarını ifade eden Radomir Kokovic, "Pozisyonları değerlendiremedik. Bunları antrenmanlarda çalışacağız. Sakat oyuncularımızın da çoğu takıma döndü. Sadece birkaç futbolcumuzun tedavisi sürüyor. Genel olarak istediğimiz görüntüye kavuştuk. Kaptanımız İsmail Köybaşı da geri döndü. Bundan dolayı çok mutluyum. Geride bıraktığımız 9 maçın 6'sında gol yemedik. Bu da gerçekten bizi mutlu etti" yorumunu yaptı.