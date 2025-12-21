Samsunspor maçının ardından

SÜPER Lig'de ilk yarının son haftasında Göztepe evinde Samunspor'u 2-0 yenerek devreyi 4'üncü sırada bitirdi. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü değerlendirmelerde bulundu.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bulgar teknik adam, "Ligin ilk yarısını iyi bir şekilde bitirdiğimiz için çok mutluyum, değerli bir galibiyet oldu. Tüm ailemizi kutluyorum. Hak ettiğimiz galibiyetti. Maç öncesi çözmemiz gereken problemler vardı. Sahaya süreceğim 11 bu şekildeydi çünkü sakatlık ve cezalılar vardı. Tüm bunlara rağmen çok iyi performans gösterdik" dedi.

'ARDA SAĞ KANATTA OYNAYACAK'

Maçta attığı 2 golle galibiyeti getiren Arda Okan Kurtulan hakkında konuşan Stoilov, "Arda'nın özelliklerini çok iyi biliyoruz, o da bunun farkında. Arda daha önce kanat bek oynadığı maçlarında da bu pozisyonlara girdi. Arda sıkı bir şekilde çalışacak. Bizim için en önemli pozisyon santrfor. Bir an önce santrafor transferini sonuçlardırmalıyız. Aklımızda oyuncular var, görüşmeler sürüyor. Arda bu akşam forvette oynadı. Eksiklerimiz vardı. Arda sağ kanat oyuncumuz, o bölgede oynamaya devam edecek. Arda'nın sağda potansiyeli var, biz Arda'yı o bölgede değerlendireceğiz. Doğru oyuncuları bulursak bazı oyuncuları kiralık olarak göndereceğiz ya da satacağız" cümlelerini kullandı.

THOMAS REIS: İLK YARIDA NEY SAYILABİLECEK 1 POZİSYON VARDI

Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Reis, "Geçen haftalarda da hayal kırıklığı yaşadık. Bu maçta ilk 20 dakikada defansif anlamda iyi işler yaptık. Göztepe'nin oynama stilini biliyorduk uzun topla oynayan bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Yediğimiz birinci gol net pozisyon değildi. Bizim yarattığımız bir pozisyondu, bireysel hata sebebiyle golü yedik. Çünkü o posizyonda topu 3 kez uzaklaştırma fırsatımız vardı. İlk yarıda net sayılabilecek 1 tane pozisyon vardı" dedi.

İkinci gole ise kızdığını belirten Reis, "Kullandığımız kornerin ardından golü yedik. Oyuncularım nerede pozisyon almaları gerektiğini biliyordu ancak geçiş pozisyonu verdik. Biz 3 haftada 8-9 karşılaşma oynadık aynı performansı gösteremedik. Ancak gerçekten yorgunluk var. Birinci golde de yorgunluk oldu. Sakatlarımız vardı, şimdi önümüzde kupa maçları var ayrıca sakatlarımız var. Onların iyileşmesini bekliyoruz. Ligde aldığımız 25 puan var. UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off'a kaldık. Takım halinde daha iyi olmalıyız" yorumunu yaptı.

'ZOR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ'

Zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Thomas Reis sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Oynamamız gereken çok maç olduğunu biliyorduk. Geçen seneden daha fazla sakat vereceğimizi düşünmüyordum. İlk 11'de oynayan 4-5 oyuncumuzdan mahrum kaldık ve zor döneme girdik. Bizi biraz zor durumda bıraktı. Oyuncularımla da gurur duyuyorum. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptık. Konferans Ligi'nde Türk futbolunu da en iyi şekilde temsil ettik. Türkiye Kupası statüsünü ise benimsediğimi söylemem. Kupayı 2'nci ve 3'üncü ligdeki takımların kazanması olağan dışı. Bazı takımlar U19 takımlarını oynatmaya çalışıyor. Ben bu sistemi saçma buluyorum. Kupa eleme usulü olsa daha doğru olurdu. Çünkü bazı kupa maçlarında 100 belki 200 taraftar olacak. Ben dolu tribünler önünde oynamak isterim. Bu nedenle de kupa statüsü iptal edilmeli."