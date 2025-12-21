Haberler

Göztepe, Samsunspor'u 2-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Göztepe'nin gollerini Arda Okan Kurtulan attı.

(ANKARA) -Süper Lig'in 17. hafta maçında Göztepe ağırladığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında  Göztepe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan ve hakem Yasin Kol'un yönettiği maçı Göztepe 2-0 kazandı.

Ev sahibi Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 23. ve 68. dakikalarda Arda Okan Kurtulan kaydetti.

Kaynak: ANKA / Spor
