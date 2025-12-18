Göztepe, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı Samsunspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma, pas çalışmaları ve taktiksel oyun ile gerçekleştirildi.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla başladı.
Taktiksel oyunla devam eden antrenman orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor