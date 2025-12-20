Göztepe, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Samsunspor'u konuk edecek olan Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen son antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise orta-şut çalışması gerçekleştirdi.

Göztepe, yarın 20.00'da ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda Samsunspor'u konuk edecek.