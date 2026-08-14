Göztepe, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos'ta deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Stoilov yönetiminde devam etti. Antrenman ısınma, pas ve taktiksel oyunla başlayıp orta-şut çalışmalarıyla sona erdi.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan sarı-kırmızılar, günü orta-şut çalışmalarıyla tamamladı.
Samsunspor ile Göztepe arasındaki karşılaşma, 17 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA