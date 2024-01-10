Göztepe, Sakaryaspor maçına galibiyet için hazır

Onur ATIŞ / İZMİR,

1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında cuma günü deplasmanda Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek 32 puanlı 3'üncü Göztepe, galibiyete kilitlendi. Sıralamada 4'üncü sıradaki Sakaryaspor'la aynı puanda yer alan sarı-kırmızılılarda yeni transferlerden İsveçli orta saha Ramon Pascal Lundqvist ve Brezilyalı stoper Heliton'un da hazır olduğu ve görev verilmesi durumunda oynayacakları belirtildi. Göztepe'de golcü Mame Diouf da sakatlığını tamamen atlattı.

İngiliz orta saha Romal Palmer dışında eksiği bulunmayan Göztepe rakibini yendiği takdirde Sakaryaspor'a karşı 3 puanlık avantaj yakalayacak. Sakaryaspor cezası nedeniyle taraftarından yoksun sahaya çıkacak, Göztepeli taraftarlar ise Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki yerini alacak. Göz-Göz'ün önemli rakiplerinden 33 puanlı 2'nci Kocaelispor da bu hafta Manisa FK'ya konuk olacak. Kocaelispor'un da kaybını bekleyecek Göztepe, kazanıp 2'nci sıraya adını yazdırmayı hedefleyecek. Sezonun ilk yarısında Akhisar Stadı'nda oynanan maçı Sakaryaspor 1-0 kazanmıştı.