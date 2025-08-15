Göztepe, Romulo Cardoso'ya Veda Etti

Süper Lig ekibi Göztepe, Bundesliga'ya transfer olan Brezilyalı futbolcu Romulo Cardoso'ya veda ederken, oyuncunun kulüpteki başarılarına ve katkısına teşekkür etti.

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, 20+5 milyon Euro ve sonraki satışından yüzde 10 pay karşılığında Türk futbolunun bonservis rekorlarından birini kırarak Bundesliga ekibi RB Leipzig'e sattığı Romulo Cardoso'ya veda etti. Sarı-kırmızılılar, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında beri kulüpte forma giyen Brezilyalı yıldıza veda mesajında oyuncunun attığı golleri Romulo'yla özdeşleşen Ebru Gündeş'in Çingenem şarkısıyla paylaştı. Göztepe'de takım arkadaşları, Romulo için İzmir'den ayrılmadan önce Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde pasta kesti. Romulo takıma teşekkür ederken, yıldız oyuncuya hediye olarak tüm arkadaşlarının imzaladığı forma verildi.

Göztepe'nin Brezilyalı yıldıza veda mesajında, "Teşekkürler Romulo Cardoso, geldiğin ilk günden bu yana sahada terinle, tribünde taraftarın yüreğiyle bir oldun. Attığın goller, gösterdiğin mücadele ve en önemlisi Göztepe formasına duyduğun sadakat için minnettarız. Her veda zordur ama iz bırakanlar asla unutulmaz. Bu büyük ailenin bir parçası olarak hep hatırlanacaksın. Yolun açık olsun, Romulo!" ifadeleri yer aldı. Dün eşiyle birlikte Almanya'ya giden Romulo'nun transferini Leipzig de resmen açıkladı. Yeni takımıyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalayıp formayı sırtına geçiren Romulo, Bundesliga'da 40 numaralı formayı giyecek.

1,5 YILDA 35 GOL KATKISI

Göztepe'de futbol şubesini yöneten Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen ve Sport Republic'in Brezilya'da keşfettiği Romulo, Athletico Paranaense'den 2023-2024 sezonunun devre arasında kiralanarak geçen sezon 2,5 milyon Euro karşılığında bonservisi alındı. 23 yaşındaki Romulo, Göztepe'de 1,5 sezonda oynadığı 46 maçta 22 gol atarken, 13 asist yaptı. Türk futbolunda 30 milyon Euro bonservisle satılan Ferdi Kadıoğlu ve Sacha Boey'den sonra yurtdışına ihraç edilen en pahalı oyuncu olarak tarihe geçip Göztepe'nin kasasını dolduran Romulo, geçen sezon Süper Lig'deki ilk yılında 13 gol, 9 asistlik müthiş performans sergiledi.

