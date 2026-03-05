Göztepe, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Takım, maç öncesi antrenmanlarına teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma ile başlayıp pas çalışmalarıyla sürdü.
Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan futbolcular, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.
Göztepe-RAMS Başakşehir maçı, 7 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı