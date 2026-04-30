Göztepe potada yarı final yolunda

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde Göztepe, play-off çeyrek final ilk maçında rakibi OGM Ormanspor'u deplasmanda, uzatmada 92-90 yenerek yarı final kapısını araladı.

Göz-Göz, rakibiyle 2 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da İzmir'de Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip bu maçı da kazanırsa yarı finale çıkacak. Taraftarları salona davet eden antrenör Nehir Berk, "Play-off ilk maçını deplasmanda kazandığımız için mutluyuz. Hücumda tutuk başlasak da maçın büyük bölümünü önde götürdük. Sonlarda geriye düşmemize rağmen, iki uzatma sonunda kazanmayı başardık. Oyuncularımız olağanüstü bir mücadele verdi ve takım olarak karakterimizi, inatçılığımızı bir kez daha gösterdik. Ancak seri henüz bitmedi. Cumartesi günü taraftarımızın önünde kazanarak yarı finale kalmak istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı desteğe davet ediyoruz" dedi.

Göztepe turu geçerse, Parmos Bordo BK-TED Ankara Kolejliler eşleşmesinin galibiyle Süper Lig yolunda yarı finalde karşılaşacak.

