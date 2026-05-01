Göztepe potada yarı final için parkede

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde play-offun çeyrek final ilk maçında OGM Ormanspor'u deplasmanda iki uzatma sonucunda 92-90 mağlup ederek avantajı eline geçiren Göztepe yarın rakibini yarı finale adını yazdırma hedefiyle ağırlayacak. Bornova Altındağ Spor Salonu'ndaki maç saat 16.30'da başlayacak. Göz-Göz rakibini yine yenmeyi başarırsa yıllar sonra Süper Lig'e dönme yolunda adını yarı finale yazdıracak. Ormanspor'un galibiyeti durumunda seri üçüncü maça uzayacak. Sarı-kırmızılı ekip yarı finale çıkarsa rakibi Parmos Bordo BK-TED Ankara Kolejliler eşleşmesinden gelecek takım olacak.

