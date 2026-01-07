Haberler

Göztepe'nin yeni transferi Alexis Antunes, ilk maçında golle tanıştı

Güncelleme:
Göztepe, hazırlık maçında Söke 1970 ile karşılaşarak 9-1'lik bir galibiyet elde etti. İsviçreli ofansif orta saha oyuncusu Alexis Antunes, maçta ilk 11'de yer alarak takımının üçüncü golünü kaydetti ve Göztepe formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

Göztepe'nin geçtiğimiz haftalarda kadrosuna kattığı İsviçreli ofansif orta saha oyuncusu Alexis Antunes, hazırlık maçında Söke 1970'e karşı çıktığı ilk maçında gol sevinci yaşadı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, devre arasında hem transfer çalışmalarını hem de ligin ikinci yarısına hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir ekibi, bu süreçte Alexis Antunes ve Guilherme Luiz'i kadrosuna kattı. Takım olarak ikinci yarıya hazırlıklarını da sürdüren sarı-kırmızılılar, devre arasının ilk hazırlık müsabakasında Söke 1970 ile Gürsel Aksel Stadyumu'nda taraftarsız oynanan maçta karşı karşıya geldi. Stanimir Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılılar, müsabakayı 9-1'lik farklı bir skorla kazandı.

Yeni transferlerden Guilherme Luiz kadroda yer almazken, İsviçreli ofansif orta saha oyuncusu Alexis Antunes karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 25 yaşındaki oyuncu, 32. dakikada sahneye çıkarak takımının üçüncü golünü kaydetti ve sarı-kırmızılı formayla ilk golünü bir hazırlık maçında atmış oldu. İlk yarının tamamlanmasıyla birlikte Alexis Antunes, yerini Anthony Dennis'e bıraktı.

İkinci hazırlık maçı CSKA 1448 ile oynanacak

Devre arasının ilk hazırlık maçında Söke 1970 ile karşılaşan Göztepe, ikinci hazırlık karşılaşmasında ise Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948 ile 10 Ocak Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda, bu kez taraftara açık olarak karşı karşıya gelecek. Maçın bilet fiyatları 1. kategori bin 750 TL, 2. kategori bin 250 TL, 3. kategori 900 TL, 4. kategori 700 TL, 5. ve 6. kategoriler ise 450 TL olarak belirlendi.

Sarı-kırmızılılar, sezonun ikinci yarısındaki ilk lig maçında ise 19 Ocak Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek. - İZMİR

