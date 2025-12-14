Haberler

Gaziantep FK-Göztepe maçının ardından

Gaziantep FK-Göztepe maçının ardından
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Gaziantep FK'yi 1-0 yenerek elde ettikleri başarıyı değerlendirdi. Maçın ilk 70 dakikasında iyi performans sergilediklerini ve önemli fırsatlar yakaladıklarını ifade eden Stoilov, santrfor pozisyonunda rekabeti artırmaya yönelik transfere ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, istedikleri sonucu aldıklarını söyledi.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakada ilk 70 dakika iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Oyuncularını tebrik eden Stoilov, şunları kaydetti:

"Maçın geneline baktığımızda ilk 70 dakikada özellikle iyi oynadığımızı düşünüyorum. İstediklerimizi ve çalıştıklarımızı sahaya yansıtmaya çalıştık ve yansıttık. Rakibe bu bölümde neredeyse fırsat vermedik. Yakaladığımız önemli fırsatlar vardı. Öne geçtikten sonra yakaladığımız fırsatlar oldu. İkinci golü bulup maçı daha erken bitirebilirdik. Son 15 dakikada özellikle rakibimiz çok fazla fırsat yakaladı. Futbolda önemli olan 3 puanı almak. Bizim için en önemli hedeflerimizden biri ligin ilk yarısında en yüksek puanı toplayabilmek."

Santrfor pozisyonunda rekabeti artırmaları gerektiğini aktaran Stoilov, "Daha önce de belirttiğim gibi önde minimum 3 transfere ihtiyacımız var. Bu bölgede rekabeti artırmamız gerekiyor. Daha üretken oyunculara ihtiyacımız var. Bununla ilgili de tabii ki önemli düşüncelerimiz var ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle santrfor pozisyonunda umarım en iyi oyuncuyu alırız. Kendimizi geliştirmemiz ve rekabeti artırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Yeşil yaşıyor mu? Ünlü gazeteciye gelen telefon sonrası resmi açıklama
Avustralya'da 12 kişinin can verdiği saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
İsrail'den bir açıklama daha! Hanuka kutlamalarındaki saldırı sonrası ipler gerildi

Hanuka kutlamalarındaki kanlı saldırı sonrası ipler gerildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Yunanistan'da olay görüntü! Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler

Yanlış duymadınız! Alkolmetre üfletilen kişi ülkenin başbakanı
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Entübe edilen başkan Gülşah Durbay ile Ferdi Zeyrek'in görüntüleri yürek burktu

Bir kenti ağlatan kareler: O görüntüler yürek burktu
Trump'tan Suriye'deki kanlı saldırıya tepki: Çok ciddi bir misilleme olacak

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Trump resmen tehdit etti
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
Reyyan Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı

55 kişiye mezar olmuştu, o isim için de tahliye kararı çıktı
Yüzyılın Konut Projesinde geri sayım başladı! İşte ilk kura tarihi

Yüzyılın Konut Projesinde geri sayım başladı! İşte ilk kura tarihi
Hanuka Bayramı kutlamalarındaki saldırı sonrası İsrail'den açıklama: Defalarca söyledik

Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırı sonrası İsrail'den açıklama
15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk

15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk
Rıdvan Dilmen Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza attıracaklar

Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza atacak
title