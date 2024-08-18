Koç'u iterek düşüren şahıstan ilginç savunma: Yerler ıslaktı, hızımı ayarlayamadım

Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olayların ardından gözaltına alınan Fatih Özkan'ın polisteki ifadesi ortaya çıktı. Özkan, yaralama kastının olmadığını öne sürerek Ali Koç'u istemeden sert ittiğini ifade etti.

"YERLER ISLAKTI, HIZIMI AYARLAYAMADIM" SAVUNMASI

Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç'un Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırıldı.

Fatih Özkan'ın polisteki ifadesinde, "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" dediği belirtildi.