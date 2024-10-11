Üye Girişi
Haberler

Göztepe'nin Kiralık Oyuncusu Kuyru Matsuki Beklentileri Karşılayamadı

Göztepe'nin Kiralık Oyuncusu Kuyru Matsuki Beklentileri Karşılayamadı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Göztepe, Japon futbolcu Kuyru Matsuki'nin sakatlık ve yetersiz performansı nedeniyle sorunlar yaşıyor. 21 yaşındaki oyuncu 4 maçta toplam sadece 143 dakika sahada kaldı ve skorlara etki edemedi.

SÜPER Lig'de milli araya 12 puanla 6'ncı sırada giren Göztepe'de sezon başında Southampton'dan kiralanan Japon orta saha Kuyru Matsuki şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Takıma katılır katılmaz sakatlık yaşayan ve 3 maçı kaçıran 21 yaşındaki futbolcu, oynadığı 4 karşılaşmada ise skorlara etki edemedi. Bütün maçlara yedek başlayan Matsuki, toplam 143 dakika sahada kaldı.

Alanyaspor deplasmanında 12, Kayserispor müsabakasında 26, Samsunspor maçında 73 ve son Sivasspor sınavında ise 32 dakika forma giyen Matsuki kariyerinde ilk kez Japonya dışına çıktı. FC Tokyo'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve Southampton tarafından transfer edilen oyuncu, İngiltere'ye ayak basmadan Göztepe'ye kiralandı. Teknik ekibin henüz uyum sürecinde olan Matsuki'ye çok güvendiği ve oyuncuyla yakından ilgilendiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Futbol Japon Yaşam Spor

Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

 Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı

Suçu bakanlığa atmaya çalışan ünlü firma vatandaşı ikna edemedi
Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BESYO SONUÇLARI AÇIKLANDI: BESYO yerleştirme sonuçları açıklandı mı? BESYO sonuçlarına nereden bakılır? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 36 bin personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığa personel alım başvuru şartları nelerdir? A Milli Takım muhtemel 11'i! Türkiye- Karadağ maçı 11'leri BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Az önce deprem mi oldu? 11 Ekim Amasra'da deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Fenerbahçe stat ismi değişti mi? Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yeni ismi ne olacak? 11 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 11 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 11 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Köfteci Yusuf domuz eti olayı komplo mu? Köfteci Yusuf'a çökme olayı nedir? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.