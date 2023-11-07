Göztepe'nin kalecisi Mateusz Lis, Süper Lig yarışında önemli bir koz

Göztepe'nin kiralık kalecisi Mateusz Lis, 1. Lig'de takımının en önemli kozlarından biri olmaya devam ediyor. Lis, 11 maçta sadece 5 gol yiyerek ligin en az gol yiyen kalecisi oldu.

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

1'inci Lig'de art arda 5 galibiyetten sonra evinde Kocaelispor önünde fren yapan Göztepe'de kaleci Mateusz Lis, Süper Lig yarışında kalan haftalarda takımının en önemli kozlarından olacak. İzmir'de daha önce 2021-2022 sezonunda Altay forması giyip, Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen tarafından o yıl iki takım arasında oynanan derbide keşfedildikten sonra İngiltere'de Southampton'a transfer edilen Polonyalı file bekçisi, sezon başında sarı-kırmızılılara kiralandı.

Göz-Göz bu sezon 11 maçta aldığı 3 mağlubiyete rağmen kalesinde yalnız 5 gol görürken Lis, ligin en az gol yiyen kalecisi oldu. Başarılı file bekçisi oynanan 11 maçın 7'sinde kalesini gole kapadı. Göztepe bu periyotta 7 haftada kalesinde tek gol görerek 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılıların tüm maçlarında 90 dakika forma giyen Lis, yalnız Çorum FK önünde 2 gol yedi. Tecrübeli eldiven 8'inci haftada Boluspor deplasmanında penaltı da kurtardı.