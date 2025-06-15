Göztepe'nin Golcüsü Romulo Cardoso'ya Avrupa'dan Yoğun İlgi

Göztepe'nin Golcüsü Romulo Cardoso'ya Avrupa'dan Yoğun İlgi
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso, gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün radarına girdi. Sporting Lizbon'un yanı sıra Ajax, Roma, Monaco, Leipzig, Nottingham Forest ve Anderlecht de transfer için devrede. Göztepe yönetimi, Romulo için en az 15 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso transferin adeta gözde ismi oldu. Geçen sezon gösterdiği performansla hem yurt dışı hem de yurt içinden birçok takımın talip olduğu Sambacı için Portekiz ekibi Sporting Lizbon da devreye girdi. Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, Almanya'dan Leipzig, İngiltere'den Nottingham Forest ve Belçika'dan Anderlecht'in ilgilendiği Romulo için Sporting Lizbon'un da Göztepe yönetimine talepte bulunduğu kaydedildi. Yurt içinden ise en ciddi teklifin Trabzonspor'dan geldiği ifade edildi. Yönetim ise Romulo'nun bonservisini en az 15 milyon Euro olarak belirledi. Kurmayların bu fiyatın altına gelen tekliflere henüz dönüş yapmadığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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