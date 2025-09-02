Göztepe'nin Genç Yıldızı Anthony Dennis, İlk Süper Lig Gollerini Attı

SÜPER Lig'de ilk 4 haftayı 8 puanla 3'üncü sırada tamamlayıp milli araya moralli giren Göztepe'nin genç orta saha oyuncusu Anthony Dennis sezona fırtına gibi başladı. Göztepe'de 3'üncü senesine giren Nijeryalı orta saha, kariyerindeki ilk Süper Lig gollerini bu sezon attı. Yaz döneminde adı birçok Avrupa kulübüyle anılan Dennis, siftahı Çaykur Rizespor deplasmanında yaptı. Göztepe'nin 3-0 galip geldiği maça yedek başlayan 21 yaşındaki oyuncu ikinci yarıda Mirashi'nin yerine oyuna dahil oldu.

Dennis 90+6'ncı dakikada Rize ağlarını havalandırıp Göztepe'nin üçüncü golünü kaydetti. Süper Lig kariyerindeki ilk golü de atan Dennis büyük sevinç yaşadı. Çaykur Rizespor deplasmanından sonra ilk 11'e dönen genç futbolcu, 1-1 berabere biten Konyaspor maçında da ağları havalandırdı. Müsabakanın 49'uncu dakikasında gol sevinci yaşayan Dennis, şu an itibariyle takımın en skorer oyuncusu unvanına sahip oldu.