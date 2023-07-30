Göztepe'nin genç savunmacısı İtalya Serie A takımının dikkatini çekti

Trabzonspor'dan Göztepe'ye transfer olan Taha Altıkardeş, İtalya kampında gösterdiği performansla Verona'nın dikkatini çekti. Verona scoutları, genç savunmacı hakkında bilgi topladı ve sezon içinde takip edeceklerini belirtti.

Bu sezon başında Trabzonspor'dan Göztepe'ye transfer olan Taha Altıkardeş, İtalya kampında gösterdiği performansla İtalya Serie A takımlarından Verona'nın dikkatini çekti.

1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, Cremonese ile oynadığı hazırlık maçıyla İtalya kampını tamamladı. 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede Göztepe'nin golünü kaydeden 19 yaşındaki savunma oyuncusu, gösterdiği performansla Verona'nın dikkatini çekti. Mücadeleyi takip eden Verona scoutları, genç savunmacı hakkında bilgi toplayıp, durumunu sordu. Temsilcilerin, Göztepe'ye yeni transfer olan Taha'yı sezon içinde de takip edeceği öğrenildi.