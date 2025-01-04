Herkes maçın son dakikalarındaki bu penaltı pozisyonunun tartışıyor
Göztepe, Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın son dakikalarında penaltı bekledi. Futbolcular, Lucas Torreira'dan sekip kornere giden top sonrasında Uruguaylı futbolcunun elle oynadığı gerekçesiyle hakem Alper Akarsu'ya penaltı itirazında bulundu. Akarsu, VAR ile yaptığı kısa görüşmenin ardından oyunu devam ettirdi.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-1 yendi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın son dakikalarına Cimbom'un ceza sahasında yaşanan bir penaltı pozisyonu damga vurdu.
GÖZTEPE PENALTI BEKLEDİ
Müsabakanın son dakikalarında Göztepe, beraberlik için Galatasaray kalesine yüklendi. 85. dakikada soldan Aslan'ın ceza sahasına gelen ortada top, Lucas Torreira'dan dışarıya gitti. Bunun üzerine Göztepeli oyuncular, bu pozisyonda elle oynama olduğu gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu.
VAR'DA İNCELENDİ, DEVAM KARARI ÇIKTI
İtirazların ardından maçın hakemi Alper Akarsu, VAR ile iletişime geçti. Akarsu, VAR ile görüştükten sonra kısa bir süre sonra penaltı olmadığı yönündeki kararında kaldı ve oyunun kaldığı yerden devam etmesini istedi.
İşte o pozisyon;