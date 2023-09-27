Göztepe'nin file bekçisi Mateusz Lis, 6 maçın 3'ünde kalesini gole kapattı

Göztepe'nin kiralık kalecisi Mateusz Lis, bu sezon ligde çıktığı 6 maçın 3'ünde kalesini gole kapatarak başarılı bir performans sergiledi. Genç kaleci Arda Özçimen ise yedek kulübesine çekildi.

Göztepe'nin file bekçisi Mateusz Lis, bu sezon ligde çıktığı 6 maçın 3'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin yaz döneminde İngiliz ekibi Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Mateusz Lis, şu ana kadar gösterdiği performansla kalesinde güven verdi. 26 yaşındaki Polonyalı kaleci, ligin ilk 6 maçında 90'ar dakika forma giyerken Ümraniyespor (0-0), Altay (0-1) ve Manisa FK (0-1) müsabakalarında kalesini gole kapamayı başarırken, Sakaryaspor (0-1), Bandırmaspor (1-1) ve Çorum FK (1-2) karşılaşmalarında ise gole engel olamadı.

Arda Özçimen kulübede kaldı

Geçtiğimiz sezonun özellikle ikinci devresinde sarı-kırmızılı formayı Ekrem Kılıçarslan'dan alan 2002 doğumlu kaleci Arda Özçimen, Mateusz Lis'in transfer edilmesinden sonra yedek kulübesine çekildi. Genç kalecinin bu sezon ligde süre bulamasının zor olacağı öğrenilirken, kupa maçlarında ise tekrar kalesine dönmesi bekleniyor. - İZMİR