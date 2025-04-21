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Göztepe'nin Eski Futbolcusu İbrahim Ertin Hayatını Kaybetti

Göztepe'nin Eski Futbolcusu İbrahim Ertin Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde kalp krizi geçiren 74 yaşındaki Göztepe eski futbolcusu İbrahim Ertin, cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu 74 yaşında hayatını kaybeden Göztepe'nin eski futbolcularından İbrahim Ertin son yolculuğuna göz yaşlarıyla uğurlandı.

İbrahim Ertin, İncirliova Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. 1975-1980 yılları arasında Göztepe'de futbol oynayan İbrahim Ertin, uzun yıllardan beri İncirliova'da yaşamını sürdürüyordu. 10 gün önce evinde kalp krizi geçiren Ertin, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakımda kalan Ertin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Futbol sevdalısı İbrahim Ertin'in vefatı başta ailesi olmak üzere ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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