Göztepe'de Juan'a Fransız talip

Göztepe'de Juan'a Fransız talip
Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan, Fransa'nın Lille takımının ilgisini çekti. Göztepe yönetimi, oyuncuyu devre arasında satmayı düşünmüyor.

SÜPER Lig'de evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenip 39 puana yükselen ve Avrupa yolunda yerini sağlama alan Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan'a Fransa'dan talip çıktı. Sarı-kırmızılarda 2 sezondur iyi bir performans gösteren Brezilyalı golcü için Lille takımının devrede olduğu ifade edildi. Fransız ekibinin, Göztepe futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketiyle temasa geçtiği ancak kurmayların devre arasında Juan'ı vermeye sıcak bakmadığı kaydedildi. Lille'e yaz döneminde görüşmeyi öneren Sport Republic'in ara transfer döneminde oyuncu satmayacağı bildirildi.

Orta saha Anthony Dennis, stoper Taha Altıkardeş ve sağ kanat Arda Okan'a gelen teklifleri de yetersiz bulan kurmayların önceliği Avrupa kupalarına verdiği kaydedildi. Bu sezon iyi bir performans gösteren ve hedefe koşan takımı bozmayı düşünmeyen yönetimin çok ekstra teklifler gelmediği sürece oyuncu vermeye sıcak bakmadığı kaydedildi. Göztepe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki Juan Silva, geçen sezon Süper Lig'de 26 maçta 7 gol atıp 3 de asist yaptı. Bu sezon da etkili bir performans gösteren Sambacı, 19 müsabakaya çıkıp fileleri 6 kez havalandırdı. Toplam 1527 dakika süre alan Juan 3 de asist yaparak takıma katkı sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
