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Göztepe, Kenneth Obinna Mamah ile yollarını ayırdı

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Süper Lig takımlarından Göztepe, Nijeryalı futbolcu Kenneth Obinna Mamah ile yollarını ayırdı. Mamah, İspanya 2. Lig ekibi CD Castellon'a transfer oldu.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına Slovenya'da başlayan Göztepe, Nijeryalı kanat oyuncusu Kenneth Obinna Mamah ile yollarını ayırdı. Son 2 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen 26 yaşındaki futbolcu İspanya'nın yolunu tuttu. Mamah, İspanya 2'nci Lig ekibi CD Castellon'le sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kenneth Obinna Mamah'ın İspanya ekiplerinden CD Castellon takımına kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kenneth Obinna Mamah'a teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Göztepe'ye 2022-23 sezonu başında İtalya Seri C takımı Varese'den gelen Mamah, İzmir temsilcisinde toplam 57 resmi müsabakaya çıkıp 10 gol attı. Göztepe'de Mamah'ın yanı sıra Messaoudi, Lis, Atınç, Celil, Ümit, Fıratcan, Ensar ve Tugay'la da yollar ayrılmıştı. Göztepe dış transferde ise şu ana kadar 4 oyuncu ile sözleşme imzaladı. Göz-Göz sol bek Djalma Silva, orta saha Isaac Solet, stoper Koray Günter ve sağ bek Nazım Sangare'yi renklerine bağladı. Göztepe, son olarak Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen kaleci Ekrem Kılıçarslan'la da prensip anlaşmasına vardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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