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Göztepe, Kayserispor'u 3-0 Mağlup Etti

Göztepe, Kayserispor'u 3-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, Kayserispor'u evinde 3-0'lık skorla geçti. Göztepe'nin gollerini Taha Altıkardeş, Juan ve Doğan Erdoğan kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, evinde karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada gelişen Göztepe atağında sağ kanattan topla ceza sahasına giren Tijanic'in şutunda kaleci Onurcan topu ayaklarıyla çeldi.

78. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Baran'ın ortasında topla buluşan Bahoken'in kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

90+1'de sağ kanatta Nazım'ın ortasında Matsuki'nin şutu kaleci Onurcan güçlükle kornere çeldi.

90+4'te sağ kanatta Nazım'ın ceza sahası dışına çevirdiği topa düzgün bir vuruş yapan Doğan Erdoğan topu ağlarla buluşturdu. 3-0

Hakemler: Ozan Ergün, Kerem Ersoy, Anıl Usta

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele Mputu, Ogün Bayrak (Nazım Sengare), Anthony Junior Dennis, Isaac Solet Bomawoko (Ahmed Ildız dk. 85), Djalma Silva, David Tijanic (Doğan Erdoğan dk. 85), Juan (Kuryu Matsuki dk. 64), Romulo (Victor Hugo dk. 85)

Yedekler: Arda Özçimen, İsmail Köybaşı, İzzet Furkan Malak, Ege Yıldırım, Datro Fofana

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek (Bahoken dk. 46), Attamah, Kolovetsios (Carlos Mane dk. 46), Lionel Carole, Kartal Yılmaz, Bourabia (Baran Gezek dk. 68), Hasan Ali Kaldırım (Talha Sarıarslan dk. 68), Miguel Cardoso (Mehmet Eray Özbek dk. 78), Boa Morte, Nazon

Yedekler: Batuhan Özgan, Şamil Öztürk, Nurettin Korkmaz, Yaw Ackah,

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Taha Altıkardeş (13), Juan (45+3), Doğan Erdoğan (90+4) (Göztepe)

Sarı kartlar: Anthony Junior Dennis, Isaac Solet Bomawoko (Göztepe), Hasan Ali Kaldırım, Boa Morte (Kayserispor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Doğan Erdoğan Kayserispor 3-sayfa Futbol Spor

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