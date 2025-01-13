Üye Girişi
Haberler
ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz

Biden, görevi bırakmasına günler kala Gazze için güzel haberi verdi
İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak

İsrail askerleri Netanyahu'ya karşı bayrak açtı!
ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı

ABD'deki yangınların ekonomik zararı ülkeyi zora sokacak
Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur

Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur

Göztepe, Kasımpaşa'yı 5-0 Mağlup Etti

Göztepe, Kasımpaşa'yı 5-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, konuk ettiği Kasımpaşa'ya karşı etkileyici bir performans sergileyerek maçı 5-0 kazandı. Göztepe'nin gollerini Tijanic, Juan, Romulo, Victor Hugo ve İsmail Köybaşı kaydetti.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Abdullah Uğur Sarı

Göztepe: Lis, Heliton, Djalma Silva (Dk. 81 İsmail Köybaşı ), Dennis (Dk. 81 Ahmed Ildız), Miroshi, Koray Günter, Nielsen (Dk. 81 Ogün Bayrak), Bokele, Tijanic (Dk. 63 Victor Hugo ), Juan (Dk. 76 Matsuki), Romulo

Kasımpaşa : Gianniotis, Winck (Dk. 82 Cafu), Sadık Çiftpınar, Gökhan Gül (Dk. 73 Yasin Özcan), Fall, Brekalo, Hajradinovic, da Costa (Dk. 46 Ben Ouanes), Opoku, Barak (Dk. 46 Aytaç Kara), Rodrigues (Dk. 58 Espinoza)

Goller: Dk. 7 Tijanic, Dk. 53 Juan, Dk. 79 Romulo, Dk. 86 Victor Hugo, Dk. 90+3 İsmail Köybaşı (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 71 Opoku ( Kasımpaşa )

Sarı kartlar: Dk. 34 Romulo (Göztepe), Dk. 43 Sadık Çiftpınar, Dk. 84 Ben Ouanes ( Kasımpaşa )

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-0 yendi.

53. dakikada Göztepe skoru 2-0 yaptı. Kullanılan kornerde ceza sahasında Koray Günter'in vuruşunda kaleci Gianniotis topu çeldi. Topu kontrol eden Miroshi, uygun durumdaki Juan'ı gördü. Bu futbolcu da sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu.

62. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in şutunda top direkten döndü.

79. dakikada Göztepe bir gol daha buldu. Matsuki'nin pasıyla topla buluşan Romulo, savunma oyuncularını çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-0.

86. dakikada İsmail Köybaşı'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Gianniotis'ten dönen topu Victor Hugo tamamlayarak takımını 4-0 öne geçirdi.

90+3. dakikada Romulo'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan İsmail Köybaşı, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 5-0.

Göztepe, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
img

Özgür Özel konuşurken 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları yükseldi
img

Alevlerin kuşattığı ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız
img

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu

Mert Demir para karşılığı ilişki iddiası sonrası ilk kez konuştu
Hemen yanıt geldi: Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası ortalığı karıştıracak paylaşım

Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak Fenerbahçe paylaşımı
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası

Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya aldı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi

Son Dakika Haberleri

Ankara elektrik kesintisi! 14 Ocak Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 14 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 14 Ocak Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14 Ocak Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 14 Ocak Ataşehir, Avcılar, Çekmeköy elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 14 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Narin Güran'ın annesi itiraf etti mi, ne dedi? Yüksel Güran kimi suçladı? Bursa elektrik kesintisi! 14 Ocak Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 14 Ocak Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 14 Ocak Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi 14 Ocak Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.