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Göztepe, Kasımpaşa'yı 5-0 Mağlup Etti

Göztepe, Kasımpaşa'yı 5-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, evinde Kasımpaşa ile oynadığı maçta rakibini 5-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Göztepe'nin etkili oyunu, David Tijanic, Juan Santos da Silva, Romulo Cardoso, Victor Hugo ve İsmail Köybaşı'nın golleriyle taçlandı.

(İZMİR) - Trendyol Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında Göztepe, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe evinde Kasımpaşa ile karşılaştı. Saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ümit Öztürk yönetti.

Göztepe karşılaşmanın 7. dakikasında David Tijanic'in attığı golle mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda gol yollarındaki etkisini sürdüren Göztepe Juan Santos da Silva'nın 52. dakikada attığı golle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Kasımpaşa'da Nicholas Opuku gördüğü kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı. 78. dakikada Romulo Cardoso takımını maçta 3 farklı öne geçiren golü kaydetti. 86. dakikada Victor Hugo'dan skoru 4-0 getirirken, maçın skorunu ilan eden golü ise 90+3'te İsmail Köybaşı kaydetti. Göztepe karşılaşmayı 5-0 kazanarak müsabakadan 3 puanla ayrıldı.

Kaynak: ANKA / Spor
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