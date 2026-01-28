Göztepe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan antrenmanlar, pas çalışmaları ve savunma-hücum varyasyonları ile devam ediyor.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan oyuncular, ikinci bölümde ise savunma ve hücum varyasyonları üzerinde çalıştı.
Göztepe, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği idmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor