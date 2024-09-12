Göztepe, kaleci Emircan Seçgin'i kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kaleci Emircan Seçgin'i 1+1 yıllık sözleşmeyle transfer etti. 22 yaşındaki Seçgin, daha önce Galatasaray, Akhisarspor ve Tuzlaspor gibi takımlarda forma giymişti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kaleci Emircan Seçgin'i kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Emircan Seçgin ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbola Sakaryagücü Spor'da başlayan ve Sakaryaspor'da profesyonel olan 22 yaşındaki Emircan Seçgin, Galatasaray, Akhisarspor ve Tuzlaspor'dan sonra İskenderunspor kadrosunda yer aldı.