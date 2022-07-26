Göztepe kaleci Ekrem'i aldı SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'dan kaleci Ekrem Kılıçarslan'la sözleşme imzaladı. SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'dan kaleci Ekrem Kılıçarslan'la sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada 24 yaşındaki file bekçisinin satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralandığı duyuruldu. Çanakkale doğumlu kaleci Ekrem, Çanakkale Dardanel altyapısında futbola başladı. Eskişehirspor ve Hatayspor'da da görev alan Ekrem, geçen sezon Süper Lig'de 1 maçta görev yaptı. 1'inci Lig'de 55 maçta forma giyen kaleci için, "Ekrem Kılıçarslan'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" mesajı yayınlandı. - İzmir Demirören Haber Ajansı / Spor Ekrem Kılıçarslan Gaziantep FK Spor Haberler

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