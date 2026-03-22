Göztepe sutopunda şampiyonluk için havuzda

KADINLAR sutopunda European Aquatics Challenger Cup'ta mücadele eden Göztepe, üst üste üçüncü Avrupa şampiyonluğu için bugün havuza girecek. İzmir'de 5-8 Mart tarihleri arasında yapılan elemelerden çıktıktan sonra Malta'daki yarı finalde C.F.Portuense'yle karşılaşan Göz-Göz, 25-3'lük galibiyetle finale yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip finalde Hırvat temsilcisi VK Jadran Split takımıyla karşılaşacak. Malta Cottonera Indoor'da oynanacak maç bugün saat 18.45'te başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor çatısı altında 2024 ve 2025'te Challenger Cup'ta şampiyon olarak Avrupa'da ilki başaran İzmir temsilcisi bu sezon Göztepe bünyesine geçmişti.

