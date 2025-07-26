Göztepe Kadın Voleybol Takımı Alsancak'a Taşınıyor

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Papara Göztepe Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 Vodafone Sultanlar Ligi'nde maçlarını Alsancak Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacak.

YENİ sezonda Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Papara Göztepe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni adresi Alsancak oldu. Maçlarını daha önce Bornova'da oynayan sarı-kırmızılılardan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2025-2026 Vodafone Sultanlar Ligi'nde Voleybol A Takımımız maçlarını Alsancak Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacak. Şanlı Göztepe taraftarıyla ve İzmirli hemşehrilerimizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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