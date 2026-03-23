Göztepe'den Avrupa'da tarihi şampiyonluk

Göztepe Kadın Sutopu Takımı, Malta'da düzenlenen 2025-2026 European Aquatics Challenger Cup'ta şampiyonluk kazanarak altın madalya ile döndü. Turnuvada rakiplerini büyük farklarla mağlup eden İzmir ekibi, başarılarına bir yenisini ekledi.

Göztepe Kadın Sutopu Takımı, 2025-2026 European Aquatics Challenger Cup'ta şampiyonluğa ulaştı. Kadınlar Challenger Cup Final Four müsabakaları, 21-22 Mart 2026 tarihlerinde Malta'daki Indoor Cottonera Sports Complex'te oynandı. Dört takımın mücadele ettiği organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Göztepe, turnuvaya damgasını vurdu. Sarı-kırmızılılar, yarı finalde Portekiz temsilcisi C.F. Portuense ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, rakibini 25-3 gibi farklı bir skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Finalde ise Hırvatistan temsilcisi VK Jadran Split ile karşılaşan Göztepe, 0-6, 2-2, 2-3 ve 3-5'lik skorlarla rakibine üstünlük sağlayarak havuzdan galip ayrıldı. Bu sonuçla Göztepe Kadın Sutopu Takımı, 2025-2026 European Aquatics Challenger Cup şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
