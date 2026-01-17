Göztepe Jeh'le imzaladı

TRENDYOL Süper Lig'de pazartesi günü evinde Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, ara transfer döneminde 4'üncü takviyesini gerçekleştirdi. Daha önce İsviçreli orta saha Alexis Antunes, Brezilyalı golcü Guilherme Luiz, kaleci Şamil Öztürk'le sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, forvete Jaferson Santos'u da monte etti. Ülkesi Brezilya'da Jeh adı ile bilinen oyuncu ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalandı. İmza törenine katılan Sportif Direktör Ivan Mance, Jeh şu ana kadar sahip olmadığımız bazı özellikleri takımımıza katacak. Yeni bir oyun tarzına ve burada, Türkiye'deki yeni yaşama uyum sağlaması için biraz zamana ihtiyacı olabilir. Ancak bize eksik olan bazı fiziksel özellikleri kazandıracağına inanıyoruz. Onu da transfer etme kararımızın nedeni bu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor