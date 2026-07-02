Haberler

Göztepe, Alex Matos transferini açıkladı

Göztepe, Alex Matos transferini açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekibi Göztepe, Sheffield United'tan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Matos'u satın alma opsiyonuyla 1 sezonluğuna kiraladı. İngiliz futbolcu İzmir'e gelerek resmi sözleşmeye imza attı.

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, transferde İngiliz ekibi Sheffield United'tan renklerine bağladığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Matos'u İzmir'e getirip resmi imzayı attırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, İngiliz oyuncunun satın alma opsiyonuyla 1 sezonluğuna kiralandığını duyurdu. Göztepe'nin açıklamasında, "Kulübümüz, Chelsea FC akademisinden yetişen İngiliz hücum oyuncusu Alex Matos'un 2026/2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda oyuncu ve kulübü Sheffield United FC ile anlaşmaya varmıştır. 3 Ekim 2004 tarihinde İngiltere'de dünyaya gelen Alex, kariyerinde son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield United forması giydi. Alex Matos'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Norwich City altyapısından yetişen, ardından İngiliz devi Chelsea'ye transfer olan Matos, ardından Sheffield United'a geçti. Matos geçen sezon Championship'te 8 maça çıktı. Sheffield United formasını 323 dakika giyen İngiliz futbolcu, kariyerinde toplam 76 maça çıkıp 1 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem

Tatil cenneti ilçemizde korkutan deprem
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak

Beklenen düzenleme Meclis'e sunuldu! Tüm öğrencileri kapsıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamburger yerken fark etmedi! Hayatı kabusa döndü

Hamburger yerken fark etmedi! Hayatı bir anda kabusa döndü
Tartıştığı kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke ben ölseydim

2 şarjör mermiyle öldürdü, mahkemede 'Keşke ben ölseydim' dedi
Belediye başkanı timsahla evlendi

Belediye başkanı "prenses"le evlendi
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti

Bakmayın böyle durduğuna tüm polisleri peşine taktı
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar! FETÖ'cüler için özel önlem var

NATO Zirvesi'nin ardından Meclis'e geliyor! PKK'ya bu isim verildi
Dozu artırdı! Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor

Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor