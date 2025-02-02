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Göztepe ile Alanyaspor'un Maçında İlk Yarının Ardından: 1-0

Göztepe ile Alanyaspor'un Maçında İlk Yarının Ardından: 1-0
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. Konuk ekibin golü, Nuno Lima'nın kafa vuruşuyla geldi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

5. dakikada hızlı hücuma çıkan Göztepe'de Romulo, sağ çaprazda topla buluştu ve içeriye girer girmez şutunu çekti. Soluna uzanan kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

14. dakikada savunma arkasına doğru atılan topu alan Yusuf, Heliton'u geçip vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

30. dakikada Romulo'nun kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden top az farkla yandan dışarı çıktı.

45+1. dakikada Balkovec'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Lima kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Hakemler: Arda Kardeşler, Cem Özbay, Gökmen Baltacı

Göztepe: Mateusz Lis, Heliton, Koray Günter (Ogün Bayrak dk. 23), Lasse Nielsen, Malcom Bokele, Djalma Silva, Victor Hugo, Novatus Miroshi, David Tijanic, Juan, Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, İsmail Köybaşı, Furkan Bayır, Nazım Sangare, Kuryu Matsuki, Ahmed Ildız, Doğan Erdoğan, Kubilay Kanatsızkuş, Emersonn

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Miguel Reis Lima, Fatih Aksoy, Jure Balkovec, Florent Hadergjonaj, Efecan Karaca, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Sergio Cordova, Ui-jo Hwang, Richard

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Hüseyin Şen, Arda Usluoğlu, Bera Çeken, Juan Christian, Nejdet Nezir Bilin, Taha Çelik

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gol: Nuno Lima (dk. 45+1) (Alanyaspor)

Sarı kart: Enes Keskin (Alanyaspor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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