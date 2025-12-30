Haberler

Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig takımlarından Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde devam ediyor. Antrenman ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla başladı.

Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan oyuncular, ikinci bölümde ise dar alanda oyun oynadı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
